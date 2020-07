Luka Nikolic quitte Lorient pour Tarbes-Lourdes.

NM1

Crédit photo : CEP Lorient

Luka Nikolic (2,09 m, 25 ans) reste en France et passe à l'Union Tarbes-Lourdes. Arrivé l'an dernier en troisième divison française après être passé par plusieurs pays comme la Serbie, la Bosnie, la deuxième et la troisième division espagnole, le Portugal et l'Autriche, le poste 4 s'est bien adapté au championnat de Nationale 1 en tournant à 12 points, 8 rebonds et 2,5 passes décisives pour 16,3 d'évaluation.

Chris Chougaz, entraîneur grec de l'Union Tarbes-Lourdes, tient un nouveau renfort pour compléter son groupe déjà composé par Anthony Prugnières, Romain Hillotte, Fred Loubaki, Kilian Incrédule, William Brown et Calvin Jubenot.