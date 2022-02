LyonSO renverse Caen, Poitiers rayonne toujours, Bordeaux n'abandonne pas

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

LyonSO a remporté le choc de la soirée de Nationale 1ce mardi en s'imposant 81 à 78 contre Caen, leader de la poule B. Encore menés 61-74 à la 32e minute avec deux blessés majeurs en cours de match (Marco Pellin et Michael Craion) ainsi que leur capitaine Kevin Joss-Rauze déjà sorti pour cinq fautes, les Lyonnais sont parvenus à remonter leur retard notamment grâce notamment au double-double du MVP du match Kevin Kokila (2,04m, 20 ans) avec ses 17 points et 11 rebonds. Cette victoire permet aux hommes de Moat Rhennam de revenir à la troisième place ex-aquo avec Mulhouse et le Havre. Les trois équipes ont le même nombre victoire (16) que le deuxième du classement Chartres, mais ont disputé un match en moins.

L'orgueil bordelais

Dans la poule A, les JSA ont réussi à prendre le meilleur sur Vitré (77-65), troisième succès de la saison pour les hommes de Matthieu Hubert. Après Cergy-Pointoise et Rueil, c'est au tour de l'Aurore de remplir le maigre tableau de victoire des Bordelais. Devant dès le premier quart-temps (27-15), les Girondins ont conservé leur avance jusqu'à la fin de la rencontre. Kiady Razanamahenina (1,85m, 25 ans) a été élu meilleur joueur de la rencontre avec 21 points inscrits. Après cette rencontre, Vitré est neuvième au classement avec 11 victoires pour autant de défaites tandis que Bordeaux reste la lanterne rouge avec 3 victoires pour 19 défaites. Prochain défi de taille pour les Bordelai : stopper la folle série de Poitiers.

La passe de 11 pour PB86

Justement, les Poitevins sont sur une incroyable lancée avec une onzième victoire de rang. Poitiers est allé prendre le dessus 69 à 60 contre Rueil. L'homme de ce match, Lovro Mazalin (2,04m, 24 ans) a marqué 15 points et capté 9 rebonds en 34 minutes. Malgré cette série, le PB86 reste dauphin de la poule A. Les hommes de Andy Thornton-Jones ont une victoire en moins que le leader angevin. De son côté, le RAC, ex-leader, est en pleine souffrance avec six défaites de rang mais reste quatrième de la poule A. Les Franciliens auront tout de même intérêt vendredi à aller battre Vitré, battu par la lanterne rouge ce mardi.



Autour de Mazalin, les Pictaviens n'ont pas commis d'impair à Rueil

(photo : Gérard Héloise)

Les résultats de la 24e journée de Nationale 1 :

Poule A :

. Toulouse vs Angers 74 - 80

. Stade Rochelais vs Sables d'Olonne 71 - 59

. Rennes vs Cergy-Pontoise 99 - 77

. Rueil vs Poitiers 60 - 69

. Challans vs Lorient 76 - 98

. Dax Garmade vs Tarbes Lourdes 78 - 100

. Bordeaux vs Vitré : 77 - 65

Poule B :

. Pôle France vs Boulogne-sur-Mer : 44 - 79

. Avigon Pontet vs Andrézieux : 75 - 82

. Le Havre vs Orchies : 77 - 68

. Kayserberg vs Chartres : 85 - 77

. Mulhouse vs Golbey-Epinal : 86 - 62

. Lyon vs Caen BC : 81 - 78

. Besançon vs Pont-de-Cheruy : 88 - 63