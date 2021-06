Malcolm Gountas quitte Orchies pour s'installer à Boulogne-sur-Mer

NM1

Crédit photo : SOMB Boulogne

Malcolm Gountas (1,87 m, 27 ans) évoluera sous les couleurs du Stade Olympique Maritime Boulonnais lors de la saison 2021-2022. Après quatre saisons à Rouen, puis deux au GET Vosges et enfin trois années à Orchies, Gountas s'installe à Boulogne-sur-Mer pour une sixième saison en Nationale masculine 1.

En 2020-2021 avec le BCO, il a terminé l'exercice avec des moyennes de 13,8 points à 40,4% de réussite aux tirs, 3,8 rebonds et 5,2 passes décisives pour une évaluation de 12,7 en 32 minutes de jeu. Orchies a terminé la saison dixième de la poule B avec un bilan de 9 victoires et 17 défaites, à deux places du SOMB qui a fini huitième avec 13 victoires et 13 défaites. Il a notamment délivré un match à 30 points, 5 rebonds et 6 passes décisives dans une défaite contre le Havre.

Il rejoindra donc le SOMB pour la saison prochaine et apportera son énergie au collectif Boulonnais. Il rejoint Matthias Flosse, ancien du GET Vosges, qui rejoint lui aussi le SOMB.