Malgré la relégation en NM1, Kevin Mendy reste à Poitiers

NM1

Crédit photo : Jordan Bonneau

Capitaine de Poitiers la saison passée, Kevin Mendy (1,99 m, 29 ans) poursuit l'aventure avec le club de la Vienne malgré la descente du club en Nationale 1. Il a paraphé un contrat d'un an plus une en option.

Captain Mendy sera de la partie l’année prochaine ! #GoPB

Le communiqué > https://t.co/vOZRBN4IAK pic.twitter.com/KfRJfmvvEC — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) July 9, 2021

Homme de devoir et apprécié pour ses qualités humaines, le natif de Meulan-en-Yvelines tournait à 6,5 points, 3,3 rebonds et 1,8 passe décisive pour 7,5 d'évaluation en 27 minutes et 33 matchs. Arrivé en 2018 en provenance d'Aix-Maurienne, Kevin Mendy a vécu deux dernières saisons très compliquées avec Poitiers après une première année . La relégation du club en Nationale 1 il y a quelques semaines n'affecte donc pas le poste 3/4 français qui a décidé de respecter son contrat et semble séduit par le projet de reconstruction et de reconquête du PB86.