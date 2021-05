Marc-Antoine Pellin ne signera pas au Havre

NM1

Crédit photo : Laurent Peigue

Voilà un mois et demi que Marc-Antoine Pellin (1,67 m, 33 ans) et Le Havre sont en discussions pour collaborer ensemble dès la rentrée prochaine. Mais Paris Normandie révèle que le meneur de poche, champion de France NM1 avec Saint-Vallier, ne s'engagera pas. Celui-ci souhaite ne pas s'éloigner de sa compagne, joueuse à Roanne (N1F) depuis plusieurs années, mais non reconduit pour la saison à venir.

Le club normand s'attèle à trouver un nouveau meneur de jeu dans sa quête à remonter en Pro B.