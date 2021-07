Marc-Antoine Pellin retrouve Moat Rhennam à LyonSO

NM1

Crédit photo : SVBD

Après avoir brillé sous les ordres de Moat Rhennam à Pont-de-Cheruy, Marc-Antoine Pellin (1,71 m, 33 ans) va retrouver ce dernier la saison prochaine. Le meneur de jeu s'est en effet engagé pour "au moins deux saisons" à LyonSO, qui évoluera normalement en Nationale 1 masculine en 2021-2022.

Ne pouvant plus évoluer en Ligue Nationale de Basket, Marc-Antoine Pellin n'a pu accompagner Saint-Vallier en Pro B. S'il était susceptible de rejoindre le STB Le Havre, il n'a pu trouver un accord avec le club normand. Il va finalement rester dans la région en rejoignant le futur promu lyonnais. L'occasion pour lui d'accompagner les jeunes joueurs de l'Académie de Tony Parker, qui viendront prêter main forte à son équipe via le partenariat mis en place avec l'ASVEL. D'autant plus que le champion de France 2007 souhaite se reconvertir dans le coaching. Cela représentera donc une bonne expérience pour lui.