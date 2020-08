Marc Judith vers Vanves pour un retour en Nationale 1

NM1

À 33 ans, Marc Judith (1,93m, 33 ans) va, selon Yann Ohnona, reporter à L'Équipe, avoir l'opportunité de se relancer en Nationale 1 Masculine, au sein du club de Vanves, dans les Hauts-de-Seine. Géné par les blessures au cours de ces dernières saisons, l'arrière/ailier guadeloupéen nous avait récemment confié "tout donner pour redevenir au plus vite un joueur de haut-niveau". Cela passera donc par un retour au source car c'est en NM1 qu'il a débuté sa carrière, sous le maillot de Challans.

Marc Judith vers Vanves (N1) — Yann Ohnona (@yohnona) August 13, 2020

Passé ensuite par Nanterre, Dijon et plus récemment Orléans, Marc Judith se décrit comme un réel "soldat", déterminé à se relever des expériences difficiles qu'il a traversées, des blessures handicapantes qui l'ont freiné et de l'anonymat dans lequel il est tombé à la suite de son départ du club du Loiret. Ne faisant plus partie des plans de l'OLB, il a quitté le club un an avant la fin de son contrat mais n'a pas trouvé de point de chute depuis.

En pleine forme, celui qui se sent jugé sur les performances qu'il réalisait en étant blessé (1,6 point et 0,8 passe décisive pour 1,6 d'évaluation de moyenne en 6,9 minutes en 12 matchs lors de sa dernière saison à Orléans) devrait prendre la direction du Stade de Vanves, où il devrait avoir l'opportunité de prouver sa détermination à redevenir un joueur important.

