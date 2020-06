Marcos Suka-Umu finalement à... Saint-Vallier

NM1

Crédit photo : Alain Cheneviere

Par Emmanuel Humbert,

Le 28 mai dernier, les Metz Canonniers annonçaient sur leur page officielle la signature de Marcos Suka-Umu (1,93 m, 34 ans). Un coup de tonnerre dans cette période des transferts, au regard du CV du joueur, et qui venait confirmer les ambitions du meilleur club mosellan de ne pas s'éterniser en Nationale Masculine 2 (NM2) et d'accéder au plus vite à la NM1.

L'arrière espagnol, titulaire incontestable à Vichy-Clermont (Pro B), compilait 10,9 points à 44,9% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds et 3,7 passes décisives pour 11,9 d'évaluation en 28 minutes de moyenne et devait remplaçait avantageusement le sniper américain Matthew Lee. En plus du scoring dont l'Américain était coutumier (20,17 points de moyenne sur la saison de NM2), Marcos Suka-Umu Martin était aussi attendu par le coach lorrain Stephane Frentzel pour sa défense et sa capacité à créer et fluidifier le jeu.



Malheureusement pour les Messins, c'est le club de Saint-Vallier qui va avoir le dernier mot. Selon nos informations, l'ancien joueur de Lille (Pro B) a signé un contrat d'une saison avec Saint-Vallier (comme annoncé à l'origine) et va représenter un nouveau renfort de poids pour le club drômois.

Avec les arrivées confirmées notamment de Marc-Antoine Pellin, Florent Tortosa, Pierrick Moukenga, Xavier Gaillou et Pape Beye, et les prolongations de Demond Watt et du capitaine Vincent Ateba, le recrutement des dirigents et du nouveau coach Philippe Namyst affiche clairement les ambitions du club : retrouver dès la saison prochaine la Pro B.

L'effectif 2020/21 de Saint-Vallier :