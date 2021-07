Marcus Relphorde rejoint Poitiers

Après les signatures de Charly Pontens et Mattéo Legat, Poitiers a officialisé l'arrivée d'un autre joueur en provenance de Pro B, Marcus Relphorde (1,98 m, 32 ans).

Dans la pénible saison de Saint-Chamond (16e), le Chicagoan s'est distingué en terminant 8e meilleur marqueur du championnat avec une moyenne de 15,4 points à 45% de réussite aux tirs (dont 39,6 % à 3-points), 4,2 rebonds et 2,8 passes décisives pour 13,8 d'évaluation en 32 minutes. L'ailier américain sera un atout précieux pour le PB86 dans sa quête de remontée en Pro B. L'entraîneur poitevin, Andy Thornton-Jones, s'est réjoui de l'arrivée de ce scoreur.

« Marcus est un vrai scoreur qui peut évoluer sur les postes 2 et 3. Il connaît déjà la France pour avoir évoluer à Nantes et à Saint Chamond (en Pro B) et nous comptons sur lui pour nous apporter de l’expérience, du physique et du caractère ! »