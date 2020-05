Marius Chambre continue avec Tours

NM1

Crédit photo : Alexis Calmel

Auteur d'une très bonne première saison professionnelle, Marius Chambre (1,80m, 22 ans en juillet) a été l'une des bonnes surprises du côté de l'Union Tours Basket Métropole (UTBM) en Nationale masculine 1 (NM1). Le gaucher a parfaitement su s'imposer dans les rotations de Pierre Tavano (19 minutes) derrière Aldo Curti (5,1 points à 33,1% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 6 d'évaluation). Passé par Fontenay-le-Fleury, Versailles, Mulhouse et Orléans, il prolonge donc une année supplémentaire à Tours.

COMPOSITION EQUIPE UTBM 2020/2021



Nous sommes heureux de vous annoncer que Marius Chambre, le coup de cœur du public Tourangeau de par sa fougue et son culot, sera encore avec nous la saison prochaine.

Un effectif stable

Marius Chambre comme six autres de ses coéquipiers (Aldo Curti, Ahmed Doumbia, Fabien Ateba, Alexis Dargenton, Will Feder et Vincent Pourchot) a choisi de continuer l'aventure en Indre-et-Loire et trois joueurs de Boulogne-sur-Mer (Roman Huger, Ralph Temgoua et JBAM) ont décidé de rejoindre le projet tourangeau.

Avec un effectif quasi-inchangé, l'UTBM semble encore être bien armé pour jouer les premiers rôles en NM1 et pourquoi pas accrocher une montée en Pro B la saison prochaine (2e de la poule A en 2019/20 derrière l'EAB).

L'effectif de l'Union Tours Basket Métropole (UTBM) pour la saison 2020/21 :