Marvin Mokono est la huitième recrue de Golbey-Epinal

NM1

Crédit photo : ASGE

Avec l'arrivée de Marvin Mokono (1,94 m, 21 ans) Golbey-Epinal (Nationale 1) acquiert sa huitième recrue de l'intersaison et continue de bâtir son effectif pour la saison 2021-2022. Le club vosgien a annoncé l'arrivée de cet arrière/meneur ce mercredi 28 juillet sur son compte Facebook. Passé par la réserve du SLUC Nancy la saison passée, en Nationale 3, le natif de Pontoise va découvrir la troisième division du basket français. Selon l'entraîneur Laurent Mathis, interrogé par Vosges-Matin, il devrait également faire quelques apparitions dans la réserve de l'ASGE, en Prénationale.

''Il nous rejoint en ayant plusieurs rôles au club. Il sera dans le groupe de l’équipe première pour les entraînements et la compétition et jouera également avec la réserve (normalement en Prénationale puisque l’ASGE a demandé d’y être intégrée, une place s’étant libérée). Il interviendra aussi auprès de jeunes du club car il fera sa deuxième année en apprentissage BPJEPS."

Avant d'arriver dans l'est de la France, Mokono a posé ses bagages à Rouen, entre 2016 et 2019, où il a alterné entre U18, N3 et quelques bribes de matchs en Pro B. En sept rencontres, il a compilé 0,1 point et 0,3 rebond en 1,6 minute. Insignifiant.