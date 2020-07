Masse Doumbe et Warren Racine prolongent à Rueil

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Après Gregg Thondique, deux joueurs prolongent le plaisir à Rueil.

L'intérieur Masse Doumbe (1,98 m, 32 ans) a signé pour deux nouvelles saisons. Joueur expérimenté de la division après des passages à Tarbes-Lourdes et au GET Vosges, l'ancien pensionnaire du centre de formation de Cholet a beaucoup voyagé. Passé par les championnats ukrainien, grec et suisse, ce poste 4/5 évolue à Rueil depuis la saison 2018/19 et tournait en 2019/20 à 11,8 points, 5,2 rebonds et 2,5 passes décisives pour 13 d'évaluation.

Le RAC a également annoncé la resignature du meneur Warren Racine (1,87 m, 25 ans). Auteur d'une très belle deuxième saison au club (11,4 points et 6 passes décisives pour 13 d'évaluation en 31 minutes, il a également prolongé pour deux saisons.