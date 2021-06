Mathieu Bigote prolonge à Challans

NM1

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Mathieu Bigote (1,90m, 36 ans) prolonge pour une deuxième année avec le Vendée Challans Basket en Nationale masculine 1. Le shooteur vétéran était arrivé à Challans au début de la saison 2020 après quatre années avec le CEP Lorient.

Bigote et Challans ont terminé l'exercice 2020-2021 septièmes de la poule A de NM1 avec un bilan de 14 victoires et 12 défaites. L'arrière notamment passé par Rouen en Pro A valait 12,9 points à 41,8% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 2,8 passes décisives pour 10,8 d'évaluation en 29 minutes de jeu en 2020-2021.

Peu à peu, l'effectif de Challans se dessine après la prolongation de Kévin Bichard, l'arrivée de Jason Jones et de Jérémy Bichard.