Mathis Guillou est officiellement un joueur des Sables Vendée Basket

Crédit photo : Grégory Leroy

Comme annoncé, le jeune poste 3/4 Mathis Guillou (1,97 m, 23 ans) est la cinquième et dernière recrue de l'intersaison du promu en NM1, Les Sables Vendée Basket, qui affiche désormais complet. Il arrive de l'Hermine de Nantes, en Pro B, où il tournait à 2 points et 2,3 rebonds pour 3,4 d'évaluation en 11 minutes. Il faisait un peu mieux en Leaders Cup, trophée que son équipe a remporté (2,4 points et 4,8 d'évaluation).