Mathis Guillou va s'engager aux Sables Vendée Basket

NM1

Crédit photo : Grégory Leroy

Et de cinq ! Les Sables Vendée Basket tiennent leur cinquième recrue de l'intersaison, après les arrivées de Kris David, Dylan Gana, Meven Le Douarin et Ricardo Alliman. Selon nos informations, il s'agit du jeune Mathis Guillou (1,97m, 23 ans), qui vient de s'engager pour une saison et qui clôt ainsi le recrutement sablais. Poste 3/4 du Nantes Basket Hermine (NBH), le natif de Saint-Herblain sort de trois premières saisons professionnelles mitigées, en Pro B.

En manque de temps de jeu et en recherche de responsabilités (3,4 d'évaluation pour 11 minutes en 2019/20), il a préféré refuser l'offre nantaise pour partir s'aguerrir ailleurs. Et il a finalement choisi le projet de Guillaume Pons et des Sables-d'Olonne, pour lancer véritablement sa carrière.

Présent à La Roche-sur-Yon la semaine dernière pour se perfectionner avec son ami Antoine Dudit (actuel meneur Pont-de-Chéruy en NM1, formé à Challans) et passé par le tournoi cadets nations de Montaigu, il n'arrive pas totalement en terres inconnues. Mais, le diplômé d'un master en gestion de patrimoine doit à présent gagner en régularité sur son tir extérieur, afin de s'imposer en NM1. Avant de pourquoi pas retrouver la Pro B.

L'effectif des Sables Vendée Basket pour la saison 2020/21 :