Mattéo Legat (Blois) troisième recrue de Poitiers

Après avoir annoncé les arrivées des meneurs Charly Pontens et Marius Chambre, le Poitiers Basket 86 enchaîne avec celle de Mattéo Legat (1,90 m, 25 ans). Après avoir joué de longues années à Saint-Chamond, le club de sa ville d'origine, il est parti à l'ADA Blois où il était principalement utilisé à la mène en rotation de Thomas Cornely. Au PB 86, il sera repositionné à l'arrière. En descendant d'un étage, ce joueur intense et agressif espère gagner en responsabilités.

« C’est un vrai arrière / combo guard, qui peut évoluer sur le poste 2 mais également sur le poste 1, comme il l’a fait lors des deux dernières années, décrit son futur entraîneur Andy Thornton-Jones. Avec Charly et Marius, ceux sont trois jeunes joueurs en pleine force de l’âge, avec une bonne expérience par rapport à leur parcours. Ces joueurs là ne sont pas là par hasard, ceux sont des profils qu’on a ciblés et qui répondent à nos envies et besoins. »