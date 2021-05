Matthias Flosse (GET Vosges) est la première recrue de Boulogne-sur-Mer

NM1

Crédit photo : SOMB Boulogne

Matthias Flosse (2,09 m, 22 ans) s'est engagé pour une saison avec le SOMB Boulogne. Passé par les équipes espoirs du SLUC Nancy puis du BCM Gravelines/Dunkerque, il avait été prêté à Gries/Oberhoffen l'an passé pour lancer sa carrière professionnelle. Engagé par le GET Vosges (NM1), toujours sous forme de prêt, au tout début de l'automne dernier, l'intérieur shooteur n'a pu disputer que 6 matchs avant de se faire opérer de la hanche et d'être éloigné des parquets pour le reste de la saison. Avant son opération, il avait compilé 12,8 points à 52% de réussite aux tirs dont 47,6 % à 3-points, 6,2 rebonds et 1,7 passe décisive pour 15,3 d'évaluation en 27 minutes de jeu.

Talent prometteur, il avait été membre du 5 majeur de la saison Espoirs 2018-2019 avec le BCM grâce à son 26,7 d'évaluation en moyenne.