Matthias Flosse rejoint le GET Vosges

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le GET Vosges a annoncé ce jeudi l'arrivée de l'intérieur Matthias Flosse (2,09 m, 21 ans). Sous contrat avec le BCM Gravelines-Dunkerque, il a été prêté au BC Gries-Oberhoffen la saison passée avec qui il a joué en 2019/20 en Pro B (4,2 points à 46,3% de réussite aux tirs et 2,9 rebonds pour 5,4 d'évaluation en 12 minutes). Le BCM souhaitait de nouveau le prêter pour cette saison 2020/21 et, en attendant, il a pris part à la préparation du groupe. Jusqu'à son arrivée au GET Vosges donc.

Le club d'Epinal a du se renforcer. Après une préparation marquée par plusieurs cas de COVID-19 et les blessures au fur et à mesure de plusieurs joueurs. Lamine Kanté souffre d'une rupture partielle du tendon d’Achille et ne jouera pas avant fin octobre indique Vosges Matin. A l'intérieur, Merveille Muninga serait touché au ménisque externe.

Pas de quoi préparer la saison avec sérénité.