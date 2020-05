Matthieu Missonnier part à Denain

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

À 22 ans, Matthieu Missonnier (1,86 m) va découvrir la Pro B après deux premières saisons professionnelles passées entre Lorient et le GET Vosges en Nationale masculine 1 (NM1). Selon nos informations, l'ancien joueur de Prissé-Mâcon (NM2) et Chalon-sur-Saône a paraphé un contrat avec Denain.

À Épinal, le jeune meneur français a réalisé un exercice 2019/20 de bonne facture (12,4 points à 45% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds et 4,4 passes décisives pour 13 d'évaluation). De quoi convaincre Rémy Vallin et l'ASC Denain Voltaire de l'engager pour un rôle de deuxième meneur.

Le club des Hauts-de-France enregistre ainsi sa deuxième signature après le l'arrivée d'Armand Mensah sous forme de prêt en provenance de Nanterre 92.