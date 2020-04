Matthieu Robin quitte Boulogne-sur-Mer

NM1

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Le SOM Boulogne continue de faire du ménage dans ses rangs, en annonçant sur leurs réseaux sociaux un nouveau départ. Cette fois-ci, après ceux départ de JBAM et Ralph Temgoua (attendus à Tours), c’est au tour de Matthieu Robin (1,86 m, 28 ans) de quitter la navire boulonnais.

Certes, l'ancien Espoirs de Cholet depuis passé par Aix-Maurienne, Metz et Brissac n’est resté qu’une année au club mais assez pour faire parler de lui, puisque cette saison il tournait à 6,6 points, 3,8 rebonds et 2,7 passes décisives pour 9 d'évaluation en 21 minutes par match. De nombreux départs qui laissent entrevoir une réorganisation de l’effectif, même si le club qui était troisième au ranking avant la fin du championnat ne recommence pas de zéro puisqu’il lui reste encore bon nombre de joueurs sous contrat (Hugo Dumortier, Loïc Akono, Parfait Njiba et Cédric Kuakumensah) qui avaient participé à la belle épopée des noires et jaunes.