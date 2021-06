Maxence Broyer devient l'entraîneur de Rueil-Malmaison

NM1

Crédit photo : RAC Basket

Ce sera la première expérience en tant qu'entraîneur principal d'une équipe professionnelle pour Maxence Broyer (31 ans). Ancien assistant de Rémy Valin à Denain, en Pro B, le jeune tacticien a choisi Rueil-Malmaison (NM1) comme nouvelle terre d'accueil. C'est le club francilien qui l'a annoncé sur son compte Facebook ce lundi.

Ancien joueur espoirs à Chalon-sur-Saône, à la fin des années 2000 et au début des années 2010, Maxence Broyer a ensuite entraîné les espoirs du club bourguigon entre 2013 et 2016. L'année suivante, il s'est mué en coach particulier pour l'ancien espoir nancéein, Jonathan Jeanne, avant de rejoindre les espoirs de Nanterre. Puis en 2019, de rallier le Nord, à Denain, pour deux ans. Sous les ordres de Valin et de Broyer, les Dragons ont terminé la saison régulière à une belle 5e place.

De son côté, Rueil-Malmaison a vécu l'une de ses plus mauvaises saison depuis son accession en Nationale 1, lors de la saison 2011-2012. Le RAC s'est classé 10e, avec 11 victoires et 15 défaites. Makan Dioumassi a laissé la place de coach, permettant à Maxence Broyer de saisir l'opportunité.