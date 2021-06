Maxim Ilvovskiy (JL Bourg) va démarrer sa carrière professionnelle à Vitré

NM1

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Maxim Ilvovskiy (2,00 m, 19 ans) s'est engagé avec l'Aurore Vitré Basket pour sa démarrer sa carrière professsionnelle. Formé au Saint Gély Basketball jusqu'en U13 avant de rejoindre le Pôle Espoirs de Montpellier en 2015, il a intégré le centre de formation de la JL Bourg deux ans plus tard. Là-bas, il a notamment remporté la coupe de France U17 en 2018 avant d'être un membre clé du titre de champion de France U18 en 2018-19.

Disciple de Pierre Murtin, qui l'a énormément marqué, il est ensuite passé en Espoirs. Dans ce championnat, ce poste 5 au profil atypique en France valait 9,4 points à 45,3% de réussite aux tirs, 5,8 rebonds et 2,8 passes décisives pour une évaluation de 11,2 en 23 minutes de jeu avec les Espoirs. Avec la JL Bourg, le Tréviésois a terminé la saison Espoirs Jeep Elite à la septième place du groupe B avec 6 victoires et 10 défaites.

Très bon shooteur et fin passeur, il va donc démarrer sa carrière professionnelle à l'Aurore Vitré qui sort d'une belle saison en Nationale 1 (NM1). L'équipe de Julien Cortey a terminé la saison à la quatrième place de la poule A avec un bilan de 17 victoires et 9 défaites. Maxim Ilvovskiy va donc pouvoir prendre de l'expérience et découvrir le niveau professionnel pour se développer, notamment en gagnant en mobilité, alors qu'il adore s'écarter loin du panier.

Vitré qui continue de dévoiler son effectif pour la saison 2021-2022. Après les prolongations de Thibault Alexis, Romain Grégoire, Louis Prolhac et Matthieu Robin, voici que le club breton annonce ses premières arrivées.