Maxime Hmaé (Souffelweyersheim) rallie Golbey-Epinal

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir recruté six joueurs, tous âgés de moins de 25 ans, l'Association Sportive de Golbey-Epinal continue de jouer la carte du jeunisme. L'ASGE a officialisé ce mardi 27 juillet l'arrivée de Maxime Hmaé (1,99 m, 20 ans) pour la saison prochaine. Il évoluait à Souffelweyersheim, en Pro B cette saison.

Gravement blessé au genou droit en septembre 2020, ce jeune ailier polyvalent et bon shooteur a été écarté des parquets pendans de nombreux mois, avant de revenir au printemps dernier. En 13 matchs, il a cumulé 2,3 points à 37,9% de réussite aux tirs et 1,3 rebond en 10 minutes de jeu. Avant d'arriver à Souffel', il était pensionnaire du centre de formation de la SIG Strasbourg, jouant quatre ans en Espoirs (2016 à 2020). Lors de la saison 2019-2020, il a signé sa meilleurs saison sur le plan statistiques, avec 8,9 points à 52,5% de réussite aux tirs, dont 42,5% à 3-points, 4,5 rebonds et 2,4 passes décisives.

Hmaé se rajoute à liste des recrues alsaciennes: Melvyn Govindy, Djibril Marico, Tom Dary-Sagnes,Mahes Montout, Ludovic Martel, et Pierre Brun.