Mehdi Cheriet a mis fin à sa carrière de joueur

PRO B

Crédit photo : Olivier Fusy

Après une riche carrière entre les Etats-Unis (Junior College puis NCAA), la France (Pro A, Pro B et NM1) et l'Algérie (sélection nationale et une saison au GS Pétrolier), Mehdi Cheriet a pris sa retraite de joueur à l'âge de 32 ans. L'ancien poste 4 a connu trop de problèmes physiques en fin de carrière.

"C'est la fin de ma carrière car j'ai des problèmes au genou donc le moment est peut-être venu de transmettre mon savoir, a-t-il expliqué* aux pensionnaires de la section basket du collège des Quatre-Vents à l'Arbresle dans le Rhône. Je suis en pleine transition professionnelle et je me tâte encore pour savoir si je poursuis vers le coaching ou bien vers un Master de biologie."

Coéquipier de Kawhi Leonard à San Diego State (NCAA), Mehdy Cheriet a connu deux titres avec les Aztecs avant de connaître deux montées en première division française, à Boulazac (en 2012) puis Boulogne-sur-Mer en 2014.

*propos recueillis par Le Pays Roannais