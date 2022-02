Meilleur joueur du championnat Espoirs Pro B, Mohamed Sidibé (Nancy) envoyé aux Sables d'Olonne

NM1

Crédit photo : Lilian Bordron

Surdimensionné pour les Espoirs Pro B où il est le n°1 à l'évaluation (26,1, avec 18,9 points, 16 rebonds et 2,1 passes décisives par match), mais visiblement trop juste pour le niveau professionnel où il n'a joué que neuf rencontres cette saison, dont seulement trois en saison régulière (pour trois minutes de moyenne), Mohamed Sidibe (2,05 m, 19 ans) va aller s'aguerrir en Nationale 1. À l'image de son compatriote Siriman Kanouté, envoyé à Kaysersberg, le pivot malien a été prêté aux Sables d'Olonne. Toujours sous la menace de basculer vers le groupe C, le club vendéen avait besoin d'étoffer sa raquette, composée de Grégory Lessort, Simeon Lepichev, Arthur Nola et Daniel Dolenc.

« Il est temps pour moi d'aller découvrir un autre niveau et de jouer », a-t-il notamment écrit sur Instagram. « Je pars et je reviendrai plus fort. »

En couveuse en Lorraine depuis plusieurs saisons, Mohamed Sidibe a vécu les plus belles heures de sa jeune carrière avec la sélection malienne. Double champion d'Afrique juniors, il a surtout participé à l'incroyable médaille d'argent lors de la Coupe du Monde U19 à Héraklion (seulement trois minutes en finale contre Team USA derrière l'inamovible Oumar Ballo). L'été dernier, à Riga, le Mali n'a pas confirmé, éliminé en huitième de finale par l'équipe de France (52-86), mais le néo-Sablois avait étalé ses progrès (13 points et 7 rebonds contre les Bleuets). C'est maintenant sous la houlette de Makan Dioumassi qu'il va tenter d'aller franchir un nouveau palier et se faire un nom sur la scène professionnelle.