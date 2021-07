Melvyn Govindy et Djibril Marico rejoignent Golbey Epinal

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Créée à la fin de saison régulière de la scission entre Thaon-les-Vosges et Golbey-Epinal, l'ASGE tient ses deux premières recrues pour la saison 2021-2022, en Nationale 1: Melvyn Govindy (2,12 m, 23 ans) et Djibril Marico (2 m, 22 ans). La première recrue a été officialisée lundi par le club vosgien, avant d'annoncer le nom du deuxième transfuge ce mardi 20 juillet. Ces choix s'inscrivent dans la volonté du club de parier sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Le premier, pivot surpuissant, doté d'une belle technique dos au panier, a encore réalisé de beaux chiffres cette saison à Kaysersberg, en troisième division française, avec 13,8 points et 7,3 rebonds. Passé par Nancy entre 2013 et 2017, le fils de la championne d'Europe 2001, Sandra Dijon, s'est révélé chez les Espoirs de Cholet lors de la saison 2017-2018, en étant élu meilleur pivot.

De nombreuses interrogations entourent l'arrivée de Djibril Marico. Révélé chez les espoirs de Gravelines-Dunkerque lors de la saison 2019-2020 (13,4 points, 4,7 rebonds et 3,1 passes décisives en 29 minutes de jeu), l'arrière a vu sa progression s'arrêter brutalement après une rupture des ligaments croisés. Sous contrat avec Saint-Quentin, en Pro B, il n'a pas joué de la saison.

Avec ces deux nouveaux membres, l'effectif de l'ASGE se compose de cinq joueurs sous contrat. Eliot Maraux, Vladimir Ilic et Loïc Gigant ont été reconduits.