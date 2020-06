Merveille Muninga rejoint le GET Vosges

NM1

Merveille Muninga (2,03 m, 23 ans) file dans les Vosges. Passé par les centres de formation d'Antibes et de Limoges (meilleur rebondeur du championnat espoir en 2017/18 avec 10,4 prises par rencontre en plus de 15,4 points), le poste 5 congolais a commencé sa carrière en Nationale 2 à Longueau (suite au dépôt de bilan de Cherbourg) mais après 14 journées de championnat il a quitté le club à cause de nombreux soucis dans la structure.

En 2019/20, il était cette fois joueur d'une formation de haut de tableau évoluant en Nationale 1, l'Etoile Angers Basket. En rotation du pivot Kyle Tresnak, il tournait à 3,5 points et 3,5 rebonds en moins de 10 minutes de temps de jeu.

Merveille Muninga, qui a obtenu le statut de joueur formé localement (JFL), est la quatrième recrue de la formation de Nationale 1 après Eliot Maraux (arrivé en provenance de Besançon en Nationale 1), Kiady Razanamahenina et Thomas Tshykaya, respectivement arrivés de Sorgues en Nationale 2 et d'Ourense en deuxième division espagnole.