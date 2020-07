Meven Le Douarin (Les Sables Vendée Basket) : "Un projet intéressant"

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

“Le projet de Guillaume (Pons) et des Sables-d’Olonne est vraiment intéressant afin que je continue de me développer individuellement, tant physiquement que techniquement. Le feeling est passé rapidement.” Après deux premières saisons professionnelles au GET Vosges, Meven Le Douarin (1,94m 22 ans) arrive sur la côté vendéenne pour continuer sa progression. “Je souhaite passer un cap et continuer sur ma bonne lancée de la saison dernière et devenir un joueur encore plus complet. Je suis encore en apprentissage.” Reconnu pour sa qualité de tir, le Nantais a doublé son temps de jeu l’an dernier (23 minutes contre 14 en 2018/19) et tournait ainsi à 6,9 d'évaluation de moyenne. “Laurent Mathis (le coach d’Épinal) m’a beaucoup responsabilisé l’an dernier et j’ai pu montrer de quoi j’étais capable.” Passé par Thouaré-sur-Loire, Nantes et Gravelines-Dunkerque, ce jeune arrière - également capable d'évoluer sur le poste 3 - sera la doublure de Lucas Durand à la rentrée. “Je ne me fixe pas de temps de jeu particulier d’autant plus que Guillaume (Pons) ne fonctionne pas comme cela. Si le collectif tourne bien, le temps de jeu sera réparti naturellement…”