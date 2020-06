Mickaël Var devrait s'engager à Boulogne-sur-Mer

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Poste 4 expérimenté de la Pro B, Mickaël Var (2,05 m, 29 ans) quitte cette division qu'il sillonne depuis 8 saisons maintenant. Selon nos informations, il va renforcer l'équipe de Boulogne-sur-Mer, club pensionnaire de Nationale 1 masculine qui vise un retour en Pro B. C'est donc un retour au SOMB pour celui qui a été champion de Pro B en 2014 sous les couleurs jaune et noire.

Formé à la Réunion puis au sein des clubs de Poitiers et l'Elan Béarnais, l'intérieur a connu la montée en Jeep ELITE avec le SOMB en 2014 avant d'être libéré par le club et de rejoindre l'ALM Evreux. Il a ensuite de nouveau vécu une très belle saison couronnée d'une montée en Jeep ELITE avec Le Portel en 2015/16. De retour au PB 86, il a réalisé une grosse saison 2016/17 (11,4 points de moyenne) au point de signer à Nancy. Mais après un exercice 2018/19 frustrant, il est revenu au PB 86 où il a vécu une saison collectivement très difficile (2 victoires en 23 matchs de saison régulière). Il tournait à 10 points, 5,5 rebonds et 0,8 passe par match.

Le natif de Saint-Pierre est donc la sixième recrue du club après le meneur Louis Weber, l'arrière Morgan Durand, les intérieurs Mathieu Boyer et Antoine Bibollet-Ruche et l'ailier américain Wendell Davis

L'effectif du SOMB 2020/21