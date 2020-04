Milan Vasic et Chartres dans l’attente du verdict final de la LNB

PRO B

Crédit photo : Gérard Héloïse

Tout comme Angers, Chartres est dans l’attente interminable de savoir dans quel championnat son équipe professionnelle évoluera la saison prochaine. Avant la fin des championnats, l'équipe de Sébastien Lambert était première de sa poule de Nationale 1 masculine (NM1) et arrivait dans la deuxième phase première au ranking. Mais si la saison de NM1 a été arrêtée, les décisions à venir de la Ligue Nationale de Basket (LNB) pourrait éventuellement permettre au club de remonter en Pro B.

En attendant, le CCBM a du mal à se projeter et donc construire une équipe pour l’année prochaine,comme l’explique le manager général Milan Vasic dans un entretien accordé à L’Echo Républicain : « On prépare une équipe pour jouer en NM1. Au niveau du budget, tant que l’on n’est pas fixé, on ne sait pas trop où on va. »

Sans perspective de montée, le club de l’Eure-et-Loire n’est pas certain de pouvoir garder l’ossature qui lui a permis de réaliser cette superbe saison : « Certains joueurs sont convoités. On est en négociation avec Yann Siegwarth dont la prolongation était soumise à une accession en Pro B. Pour Du’Vaugh Maxwell, on fera tout pour qu’il reste mais est-ce qu’il a encore des choses à prouver en NM1 ? Sur notre feuille de route, tout était fait en conséquence de la montée en Pro B. »