Moat Rhennam de Pont-de-Cheruy à LyonSO ?

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Si Andrézieux a fait le choix de partir avec un nouveau projet en faisant venir Laurent Pluvy au poste d'entraîneur, Sébastien Cherasse, en poste depuis janvier 2018, est encore sous contrat. "Le club est très satisfait de cette saison et des résultats obtenus", nous a fait savoir le manager général de l'ALS Cyrille Chapot.

Il est vrai qu'Andrézieux a réalisé une belle saison 2020-2021, avec 15 victoires en 26 matches. Mais avec un budget en forte hausse et la possibilité de faire venir un entraîneur référencé à plus haut-niveau, le club ligérien n'a pas laissé passer l'opportunité.

LyonSO en Nationale 1 en 2021-2022 ?

Reste à savoir où Sébastien Cherasse sera en mesure de rebondir. Plusieurs sources le donnent partant à Pont-de-Cheruy, club isérois évoluant également en Nationale 1 depuis 2019. Mais rien n'est fait cependant. Si le SOPCC cherche un coach, c'est parce que Moat Rhennam qui est susceptible de rejoindre LyonSO. Reste à savoir si l'équipe lyonnaise, qui pourrait collaborer à terme avec l'ASVEL dans le but de faire évoluer certains de ses Espoirs en Nationale 1 - voire plus tard en Pro B -, évoluera en Nationale 2 ou Nationale 1 à la rentrée. Le club a déposé un dossier de wild-card pour évoluer en troisième division nationale en 2021-2022 et milite en ce sens sur les réseaux sociaux.