Mohamed Choua pourrait enfin venir jouer à Angers

Crédit photo : FIBA

Mohamed Choua (2,00 m, 28 ans) pourrait bien faire son arrivée à Angers, un an après son recrutement. L'international Marocain avait été engagé à l'été 2020 pour faire partie de l'équipe de l'EAB en Nationale masculine 1. Mais l'intérieur n'avait pas pu venir à cause de problèmes de visa et pour entrer dans l’espace Schengen.

Mais selon Ouest-France, Mohamed Choua jouera bien sous les couleurs de l'Etoile d'Angers Basket à moins qu'un dernier contre-temps bloque son arrivée. Il pourra combler le départ de l'international brésilien Felipe Braga (2,13m, 26 ans) qui s'en va du côté du CEP Lorient. Cette saison le Brésilien tournait à 6,4 points à 61,2% de réussite aux tirs, 5,3 rebonds et 0,6 passe pour 9,7 d'évaluation en 19 minutes de jeu.

Angers, neuvième de poule A de NM1 la saison passée, continue sa reconstruction de l'effectif après les signatures de Kevin Lavieille, Ywen Smock, Rosaire Malonga et Youri Morose.