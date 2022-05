Mohamed Choua suit Sylvain Delorme à Rouen, Bryan Pamba arrive également

NM1

Après avoir encaissé le choc de la descente en Pro B, le Rouen Métropole Basket est sérieusement entré dans son intersaison. Après l'annonce de son nouveau coach Sylvain Delorme, de la signature de Karim Gourari, le RMB a annoncé deux nouvelles signatures.

La première est celle du meneur Bryan Pamba (1,86 m, 30 ans). Arrivant de Nationale 1 masculine avec Rennes, l'international ivoirien vient de réaliser ses deux meilleures saisons statistiques en carrière, terminant l'exercice 2021-2022 à 11,1 points, 2,9 rebonds et 5,6 passes décisives pour 11,7 d'évaluation en 29 minutes. Après être passé par le centre de formation de Pau-Lacq-Orthez (2009-2010) et d'Orléans (2010-2013), puis par Evreux (2013-2014), Lille (2014-2017), Nantes (2017-2018), Roanne (2018), Caen (2019) et Poitiers (2019-2020), à chaque fois en Pro B, il a passé ses deux dernières saisons sous les couleurs rennaises. Réputé pour être un "energizer", il viendra apporter son expérience et ses qualités défensives au collectif rouennais.





Bryan Pamba sera un léopard la saison prochaine !!



La deuxième signature est celle de l'ailier/ailier-fort Mohamed Choua (2,03 m, 29 ans). Tout Karim Gourari, l'international et capitaine marocain arrive d'Angers et suit donc le coach Sylvain Delorme dans sa nouvelle aventure en NM1. Passé par l'AS Salé au Maroc (2019-2020) et le Fath Union Sport de Rabat (2020-2021), il a atterri à Angers l'an passé et a tourné à 8,4 points à 57% de réussite aux tirs, 5,1 rebonds et 1 interception pour 11,7 d'évaluation en 18 minutes pour sa première saison en France.