Moïse Diamé (Caen) : "Ce vécu est important, car gagner, ça s'apprend"

Alors que la saison de NM1 touche à sa fin, le Caen Basket Calvados devrait manquer la montée. En effet, Saint-Vallier doit gagner l'un de ses deux derniers matches pour finir premiers de la poule B et rester devant Caen, son dauphin. Néanmois, la formation normande, aura réalisé une magnifique saison (22 victoires et 3 défaites avant la dernière journée) quoi qu'il arrive. Le capitaine Moïse Diamé ne cache pas sa fierté, pour Ouest-France :

"Vivre une saison en gagnant 90% des matches, ça arrive une ou deux fois dans une carrière. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est assez exceptionnel. (...) Quand on veut aspirer au haut de tableau, il faut savoir faire des choses qui ne se voient pas. C'est ce qu'on a su faire cette année. Tout le groupe a consenti énormément d'effort et de sacrifices."

Le pivot de 34 ans n'oublie pas de souligner la saison exceptionnelle du CBC, dans un contexte si particulier, et ne regrette rien :

"Quand une équipe finit avec 90% de victoires et ayant la meilleure défense, statistiquement, elle monte. Ce ne sera pas le cas à l'issue d'une saison particulière, où le règlement a dû être amendé pour cause de cette pandémie. (...) Il faut donner du crédit à Saint-Vallier, qui a été particulièrement solide. On a fait une très bonne saison, ils ont fait une saison quasi-parfaite, en gagnant tous les gros matches. Il n'y a aucun regret à avoir."