Mouhamed Diagne complète l'effectif du STB Le Havre

NM1

Crédit photo : Stéphane Steimer

Le STB Le Havre a désormais son groupe au complet pour la saison 2021-2022. Le club normand a engagé Mouhamed Diagne (1,98 m, 23 ans) en provenance de Kaysersberg annonce Paris-Normandie. L'ailier passé par le centre de formation d'Orléans et l'équipe de Souffelweyersheim (Pro B) tournait à 5,5 points à 51% de réussite aux tirs, 3,8 rebonds et 2 passes décisives en 22 minutes avec le KABCA en Nationale 1 masculine sur la saison écoulée.

Mouhamed Diagne complète l'équipe d'Hervé Coudray autrement composée par les meneurs Hugo Suhard et Oumarou Sylla, les arrières et ailiers Paul Turpin, Pierre Truffert, Paul Carter et Dominique Gentil et les intérieurs Kevin Mondesir, Omari Gudul et Romain Duport.