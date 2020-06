Mouhamed Diagne s'engage à Kaysersberg

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

A la suite de l'annonce du retour de l'intérieur Sreten Cabarkapa (2,03 m, 36 ans) et la signature de Corentin Lopez (1,98 m, 23 ans), le club de Kaysersberg est allé chercher sa troisième recrue chez le voisin alsascien de Souffelweyersheim. Il s'agit de Mouhamed Diagne (2,01 m, 22 ans).

Après avoir commencé le basket à l'âge de sept ans à la Dieda Academy au Sénégal, il a rejoint la France à l'âge de quinze ans. D'abord passé par le centre de formation d'Orléans, cet ailier athlétique a effectué ses débuts professionnels dans ce même club, en Pro B, remportant au passage les playoffs d'accession en Jeep Elite avec le club en 2019.

Dans la foulée, il a vraiment lancé sa carrière en 2019/20, toujours en Pro B, au BC Souffelweyersheim. Le club alsacien ne disposant pas de centre de formation agréé, il était obligatoire que Stéphane Eberlin compte quatre joueurs formés localement U23 (23 ans ou moins) sous peine de recevoir une amende de 25 000 euros par joueur manquant.

Au KABCA, en Nationale 1 masculine, il ne sera pas un simple U23 et aura certainement un rôle plus important, lui qui était limité à 1,3 point, 1,2 rebond et 0,6 passe décisive pour 1,8 dévaluation en 7 minutes de jeu au BCS en saison régulière.

L'effectif 2020/21 de Kaysersberg :