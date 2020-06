Mounir Bernaoui s'engage avec Avignon

Jeune poste 4/3 franco-algérien, Mounir Bernaoui (2,05m, 23 ans en août) va quitter la Pro B pour la Nationale masculine 1 (NM1) afin d'avoir de plus amples responsabilités. Selon nos informations, le natif de Toulouse a signé un an avec l'US Avignon Pontet Basket. L'ancien Espoir du Lille Métropole Basket (LMB) et de l'ESSM Le Portel a été peu utilisé (13 minutes pour 3,1 d'évaluation) par Alain Thinet à Saint-Chamond. Mais en 2020/21, il voudra montrer de quoi il est capable afin de revenir plus fort dans l'antichambre de la Pro B.

"C’est grâce à cette mentalité de guerrier que j’en suis arrivé là aujourd’hui, nous racontait le principal intéressé dans un entretien début mai. Lorsque je n’étais pas un basketteur développé et que je manquais de fondamentaux, c’est cette hargne qui m'a permis de tirer mon épingle du jeu. C’est mon essence et ça le restera. Mon pourcentage aux tirs sera fluctuant mais je me battrai sur 100% des ballons qui traînent.

Plus généralement, je me qualifierai comme quelqu’un de polyvalent. Mon intensité reste ma force mais j’ai beaucoup bossé pour alterner sur les postes 4 et 3 voire 5. J’aime tirer à 3-points et jouer poste bas même si j’ai manqué de régularité derrière l’arc cette année (16,5% à longue distance en 2019/20, ndlr) et que je dois continuer à bosser dessus. Concernant la défense, je me sens capable de défendre sur tout le monde."