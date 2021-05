Mulhouse : Grebongo, Mensah et Diehl toujours sous contrat, Spinali vers Feurs

NM1

Crédit photo : MBA

Le projet Mulhouse Basket Agglomération continue de prendre forme en vue de la saison 2021-2022. En plus de Morgan Durand, Lauriane Dolt pourra compter sur trois joueurs sous contrat. Il s'agit de William Mensah (1,75 m, 25 ans), Quentin Diehl (1,86 m, 29 ans) et Johan Grebongo (1,98 m, 26 ans).

Le premier, formé à Nanterre, a réalisé sa plus mauvaise saison en Nationale 1 depuis son arrivée au GET Vosges en 2017. Sous les ordres de Jean-Luc Monschau, il tournait à 8,6 points, 2,3 rebonds et 3,2 passes décisives en 23 minutes de jeu. C'est la première fois à cette échelon qu'il disputera deux saisons consécutives dans le même club. Un gage de stabilité qui pourrait lui permettre d'augmenter son volume statistique sous les ordres d'un nouveau coaching staff.

Présent dans l'effectif depuis 2014, Quentin Diehl sera toujours le capitaine mulhousien pour la saison à venir. Shooteur d'élite, il est le tireur le plus prolifique de la division derrière l'arc avec 81 tirs convertis, tout ça à 38,4% de réussite. Tournant à 13,8 points, 4 rebonds et 2,8 passes décisives, il a réalisé peut-être la meilleure saison de sa carrière à ce niveau. Il a notamment battu son record de points en carrière face au STB avec 35 unités.

Le dernier joueur sous contrat est Johan Grebongo. L'ailier-fort connaît aussi bien la maison puisqu'il disputera sa 6ème saison au club après un passage au centre de formation du BCM. Deuxième meilleure évaluation de l'équipe derrière Guillaume Payen-Boucard, l'intérieur centrafricain affichait des statistiques de 12,9 points, 6,7 rebonds et 2,2 passes décisives pour 14,2 d'évaluation.

Du côté des départs, un seul est pour l'instant à signaler avec le départ d'Anthony Spinali (1,94m, 23 ans) vers Feurs. Le club annonce que le joueur était en quête de plus de temps de jeu et de davantage de responsabilités. Cette saison, il tournait à 2,7 points, 1,2 rebond et 0,4 passe en 10 minutes de jeu.

L'effectif du MBA 2021-2022 :