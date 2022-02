Mulhouse domine Caen, le Stade Rochelais accroche le groupe A

NM1

Crédit photo : Stade Rochelais Basket

La 26e journée de Nationale 1 masculine s'est déroulée ce vendredi soir. Mulhouse a remporté le choc de la poule B face à Caen. Devant tout le long de la première phase, les Normands arrivent en groupe A sans quasiment un seul espoir de monter directement en Pro B, en terminant premier de cette nouvelle poule. Angers, Poitiers et Chartres, respectivement vainqueurs à Rueil, Vitré et Avignon ce vendredi, attaquent la deuxième phase à la première place avec un bilan de 6 victoires en 8 matches. LyonSO (qui a gagné de 3 points chez le Pôle France), Lorient (+40 à Bordeaux) et Mulhouse (vainqueur de Caen) suivent avec 4 victoires et 4 défaites. Derrière, Le Havre (qui a finalement terminé avec le meilleur bilan de la poule B), Caen et Rueil ont un bilan négatif (3 victoires, 5 défaites) qui ne devrait pas leur permettre de finir premier de ce groupe A, synonyme de montée directe en Pro B. Enfin, La Rochelle (1 victoire, 7 défaite) a accroché la qualification grâce à un match bien maîtrisé face à Tarbes-Lourdes.

Le classement de la 2e phase. 1. Angers, Poitiers, Chartres (6 V, 2 D), 14 points. 4. Lyon, Lorient, Mulhouse, (4 V, 4 D), 12. 8. Caen, Le Havre, Rueil (3 V, 5 D), 11.10. La Rochelle (1 V, 7 D), 9.

Le @CaenBC14 n'a aucun espoir de monter directement en Pro B. @sports_ouest — Clément Hébert (@ClemHbert) February 18, 2022

Pour aller chercher le groupe B, on notera la large victoire de Boulogne-sur-Mer à Kaysersberg (58-84). Le SOMB accompagne Andrézieux, Orchies, Besançon et Pont-de-Cheruy dans le groupe B. Ils croiseront la route de cinq équipes de la poule A. Mais des cas de COVID-19 dans les effectifs des Sables Vendée et de Rennes ont entraîne le report de deux matches clés pour déterminer le classement final. On sait tout de même que Cergy-Pontoise, vainqueur à Toulouse, sera de ce groupe.

Les résultats NM1 du 18 février :

Poule A :

Vitré vs Poitiers : 66-72

: 66-72 Bordeaux vs Lorient : 57-97

: 57-97 Rueil vs Angers : 71-79

: 71-79 Toulouse vs Cergy-Pontoise : 69-83

: 69-83 Stade Rochelais vs Tarbes-Lourdes : 82-69

vs Tarbes-Lourdes : 82-69 Challans vs Sables Vendée : reporté

Rennes vs Dax-Gamarde : reporté

Poule B :