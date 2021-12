Mulhouse remporte le choc contre LyonSO, Rueil surpris par Cergy-Pontoise

NM1

Crédit photo : Christophe Canet

Dauphin d'Angers, qui joue à Poitiers ce samedi soir, Rueil est tombé après prolongation contre le promu Cergy-Pontoise vendredi soir à domicile. Vincent Shahid (28 points, 7 rebonds et 7 passes décisives pour 30 d'évaluation en 43 minutes) et son équipe signent ainsi leur huitième victoire de la saison et basculent dans le positif. Derrière au classement, Lorient revient au niveau de Rueil (10 victoires, 5 défaites) et Toulouse, également vainqueur, n'est pas loin (9 victoires, 6 défaites). Plus loin, Challans (4 victoires, 11 défaites) n'y arrive toujours pas.

Dans la poule, le leader Caen se déplace chez une équipe en forme, Le Havre, ce samedi. Derrière, Mulhouse s'est installé seul à la deuxième place de la poule en disposant de LyonSO. L'équipe de Lauriane Dolt compte 10 victoires après 15 journées. Plus bas au classement, on notera la large victoire de Golbey-Epinal à Besançon. C'est seulement le deuxième succès de l'équipe vosgienne cette saison.

Les résultats du 10 décembre de la 15e journée de NM1 :

Poule A

Poule B