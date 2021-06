Mulhouse s'attache les service du Bahaméen Willis Mackey Jr.

Wills Mackey Jr. (2,03 m, 25 ans) sera la cinquième et dernière recrue de Mulhouse à l'intersaison. Le club alsacien a annoncé avoir signé cet intérieur bahaméen, passé par Bordeaux cette saison, ce mardi sur Facebook.

Avec les JSA, il tournait à 12,9 points, 6,3 rebonds et 1,1 passe décisive pour 14,9 d'évaluation en 27 matchs. Avant d'arriver en France, il a effectué sa formation universitaire dans l'Ohio, aux Etats-Unis, avant de rejoindre un club de quatrième division espagnol, Carbajosa, à l'été 2019. Lors de la saison 2019-2020, cet intérieur capable de s'écarter derrière l'arc des 6,75 mètres compilait 16,4 rebonds à 42,6% à 3-points 7,6 rebonds pour 18,7 d'évaluation. Des statistiques qui ont valu, alors, d'être élu meilleur joueur de la saison. Sa verticalité a été soulignée par la coach du MBA, Lauriane Dolt.

''Willis est joueurs très complémentaire de Serrano et Grebongo, à 3 ils formeront une raquette solide. Willis est joueurs très athlétique qui est à l’aise dans le jeu aérien, mais aussi capable de shooter à 3 points avec une belle adresse. Son agressivité est sa mobilité défensive nous apportera un véritable plus ! Willis répond à la plupart de mes attentes, sportivement et humainement… Maintenant que le recrutement est bouclé, j’ai vraiment hâte de débuter la saison !''