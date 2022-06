Mulhouse s'incline face à La Rochelle dans le match 1

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

Dans un palais des sports de Mulhouse archi comble, les protégés de la coache Lauriane Dolt se sont inclinés sur le fil 78-82 dans le match 1 des finales de NM1 face à La Rochelle. Une défaite qui n'était pas si loin de se transformer en victoire. Si les Alsaciens ont couru après le score une bonne partie de la rencontre, il ont failli réaliser le hold-up parfait.

Dès les premiers instants, Mulhousiens et Rochelais ont mis du coeur à l'ouvrage et ont mis de l'impact dans le jeu comme l'a montré Keith Wright tout au long de la rencontre. Un impact que Mulhouse à su contenir grâce à ses deux artilleurs, Momae Ndoye et Quentin Diehl, qui ont permis à leur équipe de virer en tête à l'issue du premier quart (26-25). Le MBA allait alors continuer sur le même rythme mais La Rochelle répliquait par l'intémédiaire de Keith Wright (20 points, 9 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions pour 28 d'évaluation) - qui comptait déjà 18 points à la mi-temps - pour créer un premier écart de 10 points à la pause (40-50).

Gaétan Clerc encore décisif

Au retour sur le parquet, Mulhouse, toujours porté par son public, continuait de bousculer La Rochelle et s'employait en défense pour recoller au score tout au long du troisième quart-temps afin d'entamer le money-time dans les meilleures conditions. Après avoir vu son adresse fuir, Mulhouse reprenait espoir grâce à Quentin Diehl (18 points) et William Mensah (15 points) derrière l'arc (70-70). La Rochelle était alors en difficulté et s'en est une nouvelle fois remis à Gaëtan Clerc (14 points) pour s'offrir une précieuse victoire en terre alsacienne grâce à ses 7 points consécutif qui ont refroidi les ardeurs des locaux et offrait une courte victoire (78-82) à son équipe qui peut se permettre de rêver d'une montée en Pro B.