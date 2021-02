Namory Boundy retourne à Boulogne-sur-Mer pour une pige

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Le Stade olympique maritime boulonnais (SOMB) vient d'annoncer le retour de Namory Boundy (2,01 m, 31 ans), pour une pige de quatre semaines. Le Franco-Malien arrive suite à la blessure à la main de Cédric Kuakumensah, arrêté pour quatre semaines. Le natif d'Orléans est déjà passé par le SOMB en 2017-2018. Depuis, le poste 4 a joué au GET Vosges et à Pont-de-Chéruy, tournant à 4,6 points à 42,9% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 1 passe décisive en 18 minutes de moyenne en Nationale 1 masculine en 2019-2020.