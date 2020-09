Nantes s'en sort de peu à Lorient

PRO B

Après avoir accroché Quimper, le CEP Lorient (NM1) a embêté une autre formation de Pro B ce jeudi soir à domicile. Mais cette fois, l'équipe de Philippe Maucourant n'est pas repartie avec la victoire. En effet, les Bretons se sont inclinés face au Nants Basket Hermine (Pro B) 76 à 70.

Malgré une adresse à 3-points en berne (4/21), la formation de Jean-Baptiste Lecrosnier a fait l'écart dans le troisième quart-temps (25-15) avec notamment un 13-0. Six joueurs ont marqué entre 10 et 12 points du côté nantais. En face, Bali Coulibaly (17 points à 7/9 aux tirs, 10 rebonds et 3 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 23 minutes) a encore brillé, même si l'équipe a énormément artillé à 3-points (11/35).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques