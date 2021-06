Nemanja Kovanusic sera toujours à Challans en 2021-2022

NM1

Crédit photo : Guillaume Poumarede

L'ailier-fort Nemanja Kovanusic (2,05 m, 28 ans) a prolongé au Vendée Challans Basket pour la saison 2021-2022. L'intérieur serbo-bosnien retrouvera Mathieu Bigote, Romain Dardaine et Kevin Bichard et rencontrera le frère de ce dernier Jérémy ainsi que Jason Jones.

L'ancien joueur d'Aix-Maurienne, Andrézieux, Charleville-Mézières et Rueil a tourné à 13,8 points à 56,3% de réussite aux tirs, 7,6 rebonds et 0,9 passe décisive en 24 minutes au sein de l'équipe d'Antoine Michon sur la saison écoulée, chez le septième de la poule A (14 victoires et 12 défaites).



Le VCB s'oriente vers un effectif très expérimenté pour la saison à venir.