Norville Carey passe de Caen à La Rochelle

NM1

Crédit photo : Laurent Peigue

Au sortir d'une bonne saison sous le maillot de Caen (9,9 points, 5,1 rebonds et 1,7 interception en 21 minutes et 19 matchs), Norville Carey (2,01 m, 27 ans) s'est engagé pour une saison avec le Stade Rochelais Rupela. L'intérieur originaire des Îles Vierges Britanniques, installé en France depuis 2018 et une saison passée avec le Poitiers Basket 86 en Pro B, semble s'installer en 3e division française.

« Norville connaît bien le jeu européen et la France. Sur le poste 4, il est capable de tourner autour d’un poste 5 avec une très belle adresse à 5 mètres, sa vitesse et son jeu sans ballon. Il a même développé un tir à 3 points qui gagne en fiabilité. En poste 5, sa force réside dans sa capacité à se projeter très rapidement vers le cercle après avoir posé un écran et son agressivité au rebond offensif. Les échanges avec Norville nous renforcent dans l’idée que ce dernier défendra fièrement les couleurs du Stade Rochelais et nous sera très utile dans la réalisation de nos objectifs » a déclaré François Sens sur le site officiel du club.

Norville Carey est la 3e recrue du club après Antoine Dudit et Thibaut Lonzième.