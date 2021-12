Nouveau succès pour le Pôle France, à Kaysersberg

NM1

Le Pôle France a remporté son troisième succès de la saison de Nationale 1 masculine, son quatrième si l'on compte la victoire à Besançon, retirée sur raisons administratives. Ce vendredi, les joueurs de Lamine Kebé se sont imposés 67 à 58 sur le parquet de Kaysersberg pour la 15e journée de NM1. Avec 15 rebonds offensifs et 18 balles perdues provoquées, les U18 ont limité les Alsaciens à 37 tirs de champ tentés ! De quoi encaisser seulement 23 points en deuxième mi-temps et ainsi l'emporter. En plus de Noah Penda (15 points à 6/9 aux tirs, 7 rebonds, 3 passes décisives et 4 balles perdues pour 18 d'évaluation en 31 minutes), Melvin Ajinça a brillé (notre photo ; 19 points à 7/13, dont 5/9 à 3-points, et 7 rebonds en 33 minutes).

Déjà en février, le Pôle France avait battu Kaysersberg. En début de saison 2021-2022, le KABCA s'en était tiré de peu sur le parquet de l'INSEP (68-72). Cette fois, ils sont tombés.