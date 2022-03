Nouvelle victoire du Pôle France en NM1

NM1

Crédit photo : Christophe Canet

En déplacement à Bordeaux, la lanterne rouge du groupe C de la Nationale 1 masculine, le Pôle France s'est imposé 81-70, signant ainsi sa huitième victoire sur le terrain de la saison. Les joueurs de Lamine Kebe ont pris le dessus dans le dernier quart-temps (17-27). Noah Penda (19 points à 6/10 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 29 minutes) et Aurèle Brena-Chemille (17 points à 6/8, 2 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions pour 20 d'évaluation en 25 minutes) ont régalé.

Dans le groupe A, La Rochelle a repris sa marche en avant en battant Mulhouse (78-68). Dans l'autre rencontre du jour, Rueil a enfoncé LyonSO (85-65) qui n'y arrive pas dans cette deuxième phase. Dans le groupe B, Vitré reste devant suite à sa victoire facile contre Besançon.

Les résultats du vendredi 25 mars en NM1 :

Groupe A

Rueil vs LyonSO : 85-65

Stade Rochelais vs Mulhouse : 78-68

Groupe B

Vitré vs Besançon : 77-57

Tarbes-Lourdes vs Orchies : 69-74

Toulouse vs Boulogne-sur-Mer : 101-60

Les Sables Vendée vs Pont-de-Cheruy : 57-51

Groupe C