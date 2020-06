Officiel : Anthony Prugnières renforce Tarbes-Lourdes

NM1

Comme annoncé il y a un peu plus d'un mois, Anthony Prugnières (2,00m, 28 ans), dont le départ avait déjà été annoncé par les JSA Bordeaux (NM1), va bel et bien rejoindre l'Union Tarbes-Lourdes. Il va ainsi pouvoir poursuivre sa belle progression dans le Sud-Ouest.

Durant ses trois saisons à Bordeaux, Anthony Prugnières a vu sa côte grimper et pour cause, il s'est tout simplement révélé au sein de la division comme l'un des tout meilleurs à son poste. Capable d'évoluer aussi bien dans l'aile qu'à l'intérieur, ce joueur complet et extrêmement adroit à longue distance va faire le bonheur de l'UTLPB. Il arrive après une saison réussie, moyennant 11,7 points à 47,6% de réussite aux tirs dont 46,6% à 3-points, 5,7 rebonds et 3,1 passes décisives pour 14,9 d'évaluation en 29 minutes de moyenne.

Chris Chougaz, entraîneur grec de l'Union Tarbes-Lourdes, va ainsi pouvoir compter sur un renfort de taille dans son effectif, déjà constitué de Romain Hillotte, Kilian Incrédule, William Brown et Calvin Jubenot.

Les premiers mots d'Anthony Prugnières après sa signature :