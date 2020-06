Officiel : Desmond Quincy-Jones, première recrue du Stade Rochelais Ruppela

NM1

Crédit photo : Stade Rochelais Ruppella

Poste 4 expérimenté, Desmond Quincy-Jones (2,01m, 34 ans) quitte Saint-Vallier pour rejoindre le projet du Stade Rochelais Rupella Basket. Une décision qui peut paraître surprenante mais qui ne fait que confirmer les ambitions du club de Nationale 1 Masculine (NM1).

Reconnu pour son professionnalisme et son expérience dans cette division, Desmond Quincy-Jones va également apporter son leadership et son adresse à 3-points (47,8 % de réussite cette saison). L'ailier-fort, qui fêtera ses 35 ans le 5 juillet, vient de réaliser la meilleure saison individuelle de sa carrière, en atteste ses statistiques : 13,6 points à 49,7% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 1,6 passe décisive pour 14,8 d'évaluation en 29 minutes de moyenne.

Malgré les nombreuses propositions qu'il a pu recevoir, le franco-américain a donc décidé de rallier un tout nouveau projet en "reconstruction". Rupella Basket, devenu Stade Rochelais Basket après s'être allier avec le club de rugby du même nom, vise la montée en Pro B à moyen terme. Nul doute qu'Aymeric Jeanneau, le nouveau manager général du club et François Sence, le nouvel entraîneur, sont parvenus à convaincre Desmond Quincy-Jones avec cet alléchant projet. Ce dernier va ainsi connaître le neuvième club de sa carrière après Roche-Saint-Etienne, Denain, Sorgues, Saint-Quentin, Aix-Maurienne, Evreux, Vitré et Saint-Vallier.

À noter qu'il va retouver Arnauld Thinon, aux côtés duquel il a déjà évolué au Sorgues Basket Club durant la saison 2011/12.

La réaction de François Sence sur cette toute première signature :

"C’est un joueur majeur et référent de la NM1, habitué du très haut de tableau. Son leadership et sa rage de vaincre en font un joueur qui saura porter haut les couleurs du Stade Rochelais Rupella. Sa signature est un signal fort quant à notre ambition. Sa complémentarité avec Ron (Anderson) et Arnauld (Thinon) est évidente. Son hygiène de vie, son professionnalisme et sa double culture sont autant d’atouts pour encadrer nos jeunes joueurs et leur permettre de se développer."

Desmond Quincy-Jones a également déclaré quelques mots à la suite de cette annonce :

"Je suis très heureux de rejoindre le Stade Rochelais Rupella. J’ai été emballé par le projet, les arrivées d’Aymeric (Jeanneau) et de François (Sence) démontrent l’ambition du Club. Je vais tenter d’apporter mon expérience pour aider l’équipe."

